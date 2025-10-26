Ekosistemde FETÖ Modeli!

İstanbul'da casusluk şebekesine yönelik operasyonda yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz derin devletiyle bütün bağlantıları deşifre oldu. Geçtiğimiz temmuz ayında üvey oğlunun ihbarıyla İngiliz istihbaratıyla bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Hüseyin Gün'ün telefonlarındaki incelemelerde İngiliz istihbaratının Türkiye'deki 2019 yerel seçimlerine nasıl müdahale ettiği belgelendi.İngiliz istihbarat birimi MI6 ve CIA eski çalışanlarıyla irtibatlı olan Gün'ün, Necati Özkan ile birlikte İmamoğlu'nun seçim kampanyasını, ByLock gibi bir uygulama üzerinden İmamoğlu'nun izleyeceği stratejileri öğrenerek yönetti. Herhangi bir şirkette çalışmayan ama hesaplarında 85 milyon lira para trafiği çıkan Almanya doğumlu Hüseyin Gün'ün (51) ele geçirilen telefonundaki yazışmalarda 31 Aralık 2023'te tamamen kapatılan uçtan uca şifreli güvenli mesajlaşma uygulaması Wickr Me üzerinden Özkan ile görüştüğü belirlendi.Hüseyin Gün'ün telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun makam odasında çekilen bir fotoğrafı çıktı.Gün ile Özkan arasında seçim döneminde kullanılması için AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili üretilen yüzlerce sahte belge de bulundu. Gün'ün telefonundaki 721 adet notlarda istihbarat elemanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veritabanını da çaldığı belgelendi. İşte o mesajlar:İBB veri tabanı kopyalama sorunu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu etki aracı kullandık ve aktive ettik. Bu araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Bize resmi yetki verilmiş değil ama ben risk aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir.Sanırım Esenler Belediye Başkanı Göksu bugün meclis konuşmasında hodri meydan demiş; 'Bu arabalar nerede gezmiş, ispat et' demiş. GPS cihazı kapalı olsa bile GPS verilerini geri alabiliyoruz. Eğer silinmiş verileri GPS veya diğer silinmiş veri setlerini geri alamazsanız, gerekirse diğer teknik ekibim yardımcı olabilir.Şu anda AKP kontrolünde kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.Güvenlik protokolünün bir parçası olarak, günlük güncelleme raporunu yazdırın ve dizüstü bilgisayarınızdaki tüm elektronik kopyaları silin. Lütfen cihazlarınızda herhangi bir elektronik kopya saklamayın. Bu mesajı aldığınızı onaylayın.İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün'ün İmamoğlu'nun kampanya sorumlusu Necati Özkan'a mesaj göndermek için kullandığı Wickr Me uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulaması 31 Aralık 2023'te bireysel kullanıcılar için tamamen kapatıldı. Wicker Me'nin silah kaçakçıları, uyuşturucu ticareti yapanlar ve çeteler tarafından da kullanıldığına dair CIA raporları bulunuyor.İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 18 Nisan 2019'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini durdurmuştu.Gün'ün tuttuğu el yazısı defter ve belgelerde farklı ülkelerdeki Darbe Girişimi/İç karışıklık olayları ile alakalı hususlardan bahsedildiği, FETÖ'nün üst yönetim kadrosundaki ve İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.İngiliz istihbaratının İmamoğlu seçildikten sonra da desteğine devam ettiği, 9 Temmuz 2019'da Özkan'a bir şema fotoğrafı gönderen Gün'ün 'Bu şema İstanbul mimarlığının altyapısı, başkan akıllıysa bu ipe tutunur' şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi. Yazı tahtasına hazırlanan İngilizce şemanın Türkçe çevirisinde 'İstanbul genel grup, 39 ilçe izleme, Toplum grupları, STK, Meslek kuruluşları (sendikalar), Polis devletin kontrolü altında' şeklinde ibarelerin olduğu görüldü.İngiliz istihbaratıyla bağlantılı Hüseyin Gün'ün, İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'a yolladığı en dikkat çeken mesajlardan biri 'Dün akşam Sn. İmamoğlu bir soru sordu; 'Kim bu afişleri asıyor?' Detaylı cevaba ulaşıldı. Hangi şirket, kim, ilişki ağı, unvanları vesaire. Bilgiler şifreli dosya içerisinde' oldu.