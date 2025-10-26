Counter Strike 2 Güncellemesi Tartışılıyor!

Aylık 30 milyonun üzerinde oyuncu sayısıyla Steam’in en çok oynanan oyunları arasında yer alan Counter-Strike 2’ye (CS2) gelen son güncelleme, oyunun devasa ekonomik yapısında büyük bir çalkantıya yol açtı. Güncelleme, özellikle oyunun en pahalı ve nadir eşyaları olan bıçak ve eldivenlerin elde edilme yöntemini değiştirerek, görünüm (skin) ekonomisini adeta tersine çevirdi.Güncellemedeki en kritik değişim, oyuncuların artık beş adet Covert (Kırmızı) kalitesindeki görünümü takas ederek aynı koleksiyondan bir bıçak veya eldiven edinmesine izin verilmesi oldu. Buna göre, beş adet StatTrak Covert görünüm, bir StatTrak bıçak veya eldivene dönüştürülebiliyor. Benzer şekilde, beş adet normal Covert görünüm de bir normal bıçak veya eldiven eşyasına dönüştürülüyor.Bu yeni sistem, şimdiye kadar bıçak elde etmenin tek yolu olan, son derece düşük ihtimalli kasa açma şansı veya Steam Topluluk Pazarı’ndan doğrudan satın alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Artık oyuncular, nadir ancak daha ulaşılabilir kabul edilen Covert eşyalarını kullanarak en değerli eşyalara giden yolu çok daha erişilebilir hale getirdi.Değişikliğin hemen ardından bıçak ve eldivenlerin fiyatları hızla düşmeye başladı, buna karşılık bazı Covert görünümlerin değeri ise aniden fırladı. Örnek olarak, 18 bin dolarlık bir bıçağın fiyatının hızla 7 bin dolara kadar gerilediği belirtiliyor.Bu köklü değişim, 7 milyar dolarlık dev CS2 görünüm piyasasından yaklaşık 1.75 milyar dolarlık bir değerin kaybolmasına neden oldu. Bazı piyasa analistleri ise bu kayıp değerin 1 ila 2 milyar dolar aralığında olduğunu tahmin ediyor.