CHP'de Siyasi Kalkan Projesi!

CHP, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultay öncesi yeni bir strateji belirledi. Parti yönetimi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına karşı 'dokunulmazlık zırhı' uygulayarak hem 'parti içi karar organını şaibe iddialarından arındırmayı hem de kamuoyunu manipüle etmeyi' hedefliyor.Bu kapsamda Parti Meclisi'nde (PM) yarı yarıya değişim planlanıyor; özellikle tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından önerilen bazı üyeler yedeğe çekilecek, yerine milletvekilleri getirilecek. CHP lideri Özgür Özel, PM'de vekil sayısını artırarak İstanbul merkezli soruşturmalardan partiyi uzak tutmayı ve A takımındaki soruşturma geçmişi olan milletvekillerini görevde tutarak 'Bize siyasi operasyon yapılıyor' tezini sürdürmeyi amaçlıyor.Adnan Beker ve Ümit Dikbayır gibi diğer partilerden katılan isimlerin de PM'de yer alabileceği belirtiliyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçen Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat'ın görevlerine devam etmesi bekleniyor.TBMM'de fezleke hazırlanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve milletvekili Turan Taşkın Özer'in de A takımında kalması öngörülüyor.İmamoğlu'nun kasalarından Adem Soytekin'in itirafı, Özer'in emanetçi yapıldığını ortaya koyarken, Baki Aydöner'in tutuklanması partide tedirginlik yarattı.İşadamı S.D., Aydöner'in kendisinden 50 milyon lira değerinde iki arsa istediğini iddia etmişti.