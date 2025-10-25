İstanbul'da korku dolu gece! Sağanak yağış metropolü felç etti: Yol çöktü, araçlar su altında kaldı!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Avrupa Yakası'nın önemli güzergâhlarından Bakırköy Sahil Yolu üzerinde bulunan Yeşilköy Florya alt geçidi tamamen yağmur sularıyla doldu.Alt geçidi basan sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler yollarını değiştirmek zorunda kalırken, bazıları ise hızlarını düşürerek tehlikeli geçişler yapmak zorunda kaldı. Sahil yolunun birçok noktasında da büyük su birikintileri oluştu.Öte yandan, Bakırköy'deki Eski Havalimanı Caddesi'nin bazı bölümleri de sular altında kaldı. Araç sürücüleri cadde üzerinde ilerlerken zorlu manevralar yapmak zorunda kaldı. Bölgede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, su tahliye ve temizleme çalışmalarına hızla başladı.Beyoğlu ilçesinin kalbi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ile turist zor anlar yaşadı.Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışanlar, otobüs duraklarına ve dükkânların saçak altlarına sığınarak kendilerini korumaya çalıştı.Fatih'te, kentin en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde sağanak yağışın etkisiyle büyük bir tehlike yaşandı. Gece saat 05.30 sıralarında bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.O anlarda seyir halinde olan 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki taksi, şoförün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası ters dönen taksinin yaralı sürücüsü, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Şiddetli yağışın bir diğer adresi ise Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi oldu. Sağanak sonrası cadde ve sokaklar hızla suyla dolarken, park halindeki çok sayıda araç su birikintilerinin içinde kalarak hasar gördü.Sel sularıyla dolan cadde, havadan yapılan görüntülerle felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayımladığı sarı kodlu uyarı devam ediyor. Yetkililer, bugün de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları bir kez daha son derece dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.