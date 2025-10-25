İstanbul'da korku dolu gece! Sağanak yağış metropolü felç etti: Yol çöktü, araçlar su altında kaldı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısıyla beklenen kuvvetli sağanak yağış, İstanbul'u gece saatlerinde vurdu. Şehrin ana arterleri ve merkezi noktaları büyük aksaklıklarla boğuşurken, Bakırköy'deki alt geçitler de sular altında kaldı. Yaşanan sel, trafik kazaları ve su baskınları, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Avrupa Yakası'nın önemli güzergâhlarından Bakırköy Sahil Yolu üzerinde bulunan Yeşilköy Florya alt geçidi tamamen yağmur sularıyla doldu.
BAKIRKÖY'DE KRİTİK ALT GEÇİT SULAR ALTINDA: TRAFİKTE KABUS
Alt geçidi basan sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler yollarını değiştirmek zorunda kalırken, bazıları ise hızlarını düşürerek tehlikeli geçişler yapmak zorunda kaldı. Sahil yolunun birçok noktasında da büyük su birikintileri oluştu.
Öte yandan, Bakırköy'deki Eski Havalimanı Caddesi'nin bazı bölümleri de sular altında kaldı. Araç sürücüleri cadde üzerinde ilerlerken zorlu manevralar yapmak zorunda kaldı. Bölgede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, su tahliye ve temizleme çalışmalarına hızla başladı.
TAKSİM VE İSTİKLAL'DE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR KAOSU
Beyoğlu ilçesinin kalbi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ile turist zor anlar yaşadı.
Şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışanlar, otobüs duraklarına ve dükkânların saçak altlarına sığınarak kendilerini korumaya çalıştı.
FATİH VATAN CADDESİ'NDE KORKUTAN KAZA: TAKSİ ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ
Fatih'te, kentin en işlek noktalarından olan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde sağanak yağışın etkisiyle büyük bir tehlike yaşandı. Gece saat 05.30 sıralarında bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.
O anlarda seyir halinde olan 62 yaşındaki A.Y. yönetimindeki taksi, şoförün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası ters dönen taksinin yaralı sürücüsü, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
BAYRAMPAŞA'DA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI
Şiddetli yağışın bir diğer adresi ise Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi oldu. Sağanak sonrası cadde ve sokaklar hızla suyla dolarken, park halindeki çok sayıda araç su birikintilerinin içinde kalarak hasar gördü.
Sel sularıyla dolan cadde, havadan yapılan görüntülerle felaketin boyutunu bir kez daha ortaya koydu.
METEOROLOJİ UYARISI SÜRÜYOR: DİKKATLİ OLUN!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayımladığı sarı kodlu uyarı devam ediyor. Yetkililer, bugün de sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları bir kez daha son derece dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.