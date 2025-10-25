Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

  • USD: 41,84 - 41,92
Bartın-Karabük yolunda işçi servisinin devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Ekleme: 25.10.2025 - 10:16 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar varBartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. yönetimindeki servis aracı, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.