RTÜK'ün Başkanı Değişti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi sona erdi. RTÜK Üst Kurulu'nda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.Ebubekir Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olarak göreve başlamış ve 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez bu göreve seçilmişti.Kulislerde Ebubekir Şahin'in Türk Telekom CEO'su olacağı konuşuluyor.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet DANİŞ 22.23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DANİŞ, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen DANİŞ, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet DANİŞ, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır.1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak'ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.