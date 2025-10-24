CHP'de Kritik Gün! Gözler Duruşmada!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) aylar süren tartışmaların odağındaki şaibeli kurultay davası bugün görülüyor. 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “para karşılığı oy kullanma” ve “delege transferi” iddiaları nedeniyle açılan dava, parti içinde büyük krize neden olmuştu. Parti yönetimi, olası bir “mutlak butlan” kararına karşı hazırlık yaparken, il başkanları ve örgüt üyeleri bir kez daha genel merkeze çağrıldı.

CHP yönetimi, dava sürecinde tartışmalara neden olan iddiaların üzerini örtmeye çalışmakla eleştiriliyor.Mahkeme sonucunu beklemeden kongre takvimini başlatan genel merkez, kurultay sürecine dair eleştirilerde bulunan muhalif partilileri de disipline sevk ederek partiden ihraç etti.Parti kaynaklarına göre, genel merkezde bir önceki duruşmada olduğu gibi “kırmızı alarm” verildi.Bazı iddialara göre, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması halinde mevcut yönetimin bina teslimine direneceği ve emniyet güçleriyle karşı karşıya gelebileceği konuşuluyor.15 Eylül'deki duruşma öncesinde de genel merkezde gaz maskesi stoklandığı iddia edilmişti.Duruşmanın görüldüğü gün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışı programı dikkat çekti.Edinilen bilgilere göre Özel, bu akşam İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresine katılmak üzere bir günlük İsviçre ziyareti gerçekleştirecek.Parti yönetimi, davadan çıkabilecek olası olumsuz bir karara karşı yeni bir kurultay manevrası yaptı.CHP'den yapılan açıklamada, 39. Olağan Kurultay'ın 28-29-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.Bu adımla, mevcut yönetimin mahkeme kararı öncesinde inisiyatifi koruma ve yeniden parti yönetimini şekillendirme hedefinde olduğu değerlendiriliyor.Genel Başkan Özgür Özel'in, yapılacak yeni kurultayda çarşaf liste yöntemiyle seçimlere girmesi bekleniyor.