Cep telefonu ve tütün ürünlerinde büyük düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 ila yüzde 50 arasında, tütün ürünlerinde ise yüzde 45 olarak belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla telsiz (cep) telefonları için ÖTV matrahı yeniden belirlendi.Buna göre 4.500 TL ve altı cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 25, 4.500 TL ila 9.000 TL arası cep telefonları için yeni vergi oranı yüzde 40 ve 9.000 TL ve üzeri cep telefonları için ise yeni vergi oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.Alınan kararla orta seviyedeki cep telefonlarındaki ÖTV matrahı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Kararın bazı cep telefonu modellerine indirim olarak yansıması bekleniyor.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigara, tütün, puro, sigarillolarda da vergi oranı düştü, maktu vergi ise yükseldi. Daha önce yüzde 50 olarak uygulanan vergi tutarı yüzde 45'e geriledi. Asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya indirilirken, maktu vergi tutarı ise 12,1495 liradan 16 liraya yükseldi.