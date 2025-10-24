Apple Uyardı! Kullanmayın!

Apple, Google Chrome uyarısı yaparak iPhone kullanıcılarını Google Chrome'u kullanmamaları yönünde teşvik ediyor. Şirket, kendi tarayıcısı Safari'nin iPhone için en güvenli ve hızlı seçenek olduğunu savunuyor.Apple, Safari'nin iPhone için en güvenli tarayıcı olduğunu belirtiyor. Google Chrome'un Gemini entegrasyonu, Google Lens ve kolay senkronizasyon gibi avantajları olsa da, Apple bu özelliklerin gizlilik riskleri taşıyabileceğini öne sürüyor.Şirkete göre Safari, kullanıcı gizliliğini korumak için özel olarak tasarlandı. Tarayıcı, üçüncü taraf çerezlerini engelliyor, IP adresini gizliyor ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimiyle savunma yapıyor. Özellikle yeni iOS 26 ile gelen Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması, izlenmeyi zorlaştırıyor.Apple, güvenliğin yanı sıra hız konusunda da iddialı. Şirket, Safari'nin sık ziyaret edilen siteleri Chrome'a göre %50'ye kadar daha hızlı yüklediğini belirtiyor. Ayrıca iCloud senkronizasyonu, şifrelerin ve sekmelerin tüm Apple cihazları arasında sorunsuz aktarılmasını sağlıyor.Chrome'un yapay zekâ geliştirmeleri etkileyici olsa da Apple, kendi ekosistemi içinde kalan kullanıcıların Safari ile daha akıcı ve güvenli bir deneyim yaşayacağını savunuyor.