Adana'da DEAŞ operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına esnafı haraca bağlayan ve uymayanlara şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin sorgusu tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında sözde emir Mahmut Özden'inde aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken 13 kişi adli kontrol yasasıyla serbest kalıp yurtdışı çıkış yasağı aldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kentteki esnaf ve iş insanlarını haraca bağlayan, kendi ideolojilerine uyum sağlamayan kişilere fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen 19 şüphelinin kimliğini tespit etti. 10 ay teknik ve fiziki takip yapan polis, şüphelilerin 'Haraç' ve 'Cezalandırma' adlı 2 farklı grup oluşturduğu, esnafa "Örgüt adına ceza kestik" diyerek, baskı kurarak çok sayıda esnafın iş yerini kurşunlayıp bazılarını da darbettiklerini saptadı. Ayrıca her iki grubun liderliğini de DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yaptığı tespit edildi.TEM ekipleri, 25 adrese özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Şok baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 örgüt bayrağı, hakkında toplatılma kararı bulunan 7 yasaklı kitap, 18 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında sözde emir Mahmut Özden'inde bulunduğu 6 kişi tutuklanırken 13 kişi adli kontrol yasasıyla serbest kalıp yurtdışı çıkış yasağı aldı.