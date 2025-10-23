Bakanlık tek tek ifşa etti! Ne buldularsa içine atmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Lahmacun, kol böreği, sucuk gibi birçok üründe sağlığı tehlikeye atacak şekilde standart dışı ürün kullanımı tespit edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden halka duyurmaya devam ediyor.Güncellenen listede lahmacundan bala kadar birçok üründe halkın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler tespit edildi.Son yapılan testlerde; dana köfte, kıymalı börek ve sucuk yapımında sakatat, baharatta yasaklı boya, tarhanada ise gıda boyası kullanımı tespit edildi.Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle şekillendi: