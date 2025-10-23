Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu. Candaroğlu, 'Sayın Özgür Özel sana 572 bin liralık tazminat davası açıyorum. Daha önce 3 kuruşluk davalar açılıyordu ancak bunun düşük değerde olduğunu gördükçe iftiranın, yalanın dozunu artırıyorsun. Bu anlamda iftira ve yalan ağzına yuva yapmış durumda.'SAYIN ÖZEL'İ YÜREĞİ VARSA TESİSİ GEZMEYE DAVET EDİYORUZ'Asfalt meselesinde kim nereden 6 bin 500 TL'yi bu aklı verdi bilmiyorum ama biz bu asfaltı 2 bin 600 TL'ye aldık. İşte belgesi burada. Asfaltın serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 TL'ye alıyoruz. İBB'en 2025 yılında Arnavutköy'e, 1 metrekare asfalt serim yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları asfaltladık. Bunun karşılığında 2025 yılı içerisinde 130 bin ton asfalt döküyoruz. Fakat böyle alımla iş bitmeyeceği için şimdi asfalt tesisi kurdum, gelecek ay hizmete sokuyorum. Sayın Özel'i yüreği varsa tesisi gezmeye davet ediyoruz. İstanbul'un en düşük fiyatlı ihalemizi bırak da İSFALT'ın alengirli ihalelerine, kimlere nasıl verildiğine, soruşturmada neler olduğuna bir bak' diye konuştu.'SAMİMİYSEN BURADA DA AYNI DURUŞU GÖSTERSEYDİN'Candaroğlu, 'Yeşilbayır'daki 10 bin 835 ada 2 parselin tespitini yapan benim ekibim. Buraya tutanak tutan, tespit eden biziz. Sonrasında savcılığa bildiren de benim ekibim. Yıkım kararını çıkartan da benim ekibim. Fotoğraflarıyla savcılığa ileten benim ekibim. Peki boğazda kaçak villaları yıkmamak için kırk dereden su götüren, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Vaniköy'deki malikanenin kapısına dayanana kadar direndin. Samimiysen burada da aynı duruşu gösterseydin' ifadelerini kullandı.'İBB GELDİ KONTROL ETTİ, SANTİM SANTİM ÖLÇTÜ'Candaroğlu 'Evimin çatısının yüksekliğinden, pencerelerinden, manzarasından bahsediyor. Burayı belediye başkanı olmadan önce aldım. Bir de eksik söylediği bir şey var, sadece burası değil, Arnavutköy'deki pek çok diğer hemşehrim gibi, yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik ailemle yaklaşık 50 yıldır buradayız. Bahsettiği 150 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri'deki şahsın, boğazdaki villaları var ya. O villaların garajı 150 metrekare. Ben Sarıyer'de 3 tane villayı tanesi 5 milyondan almadım. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi dayayıp döşetmedim. İBB geldi kontrol etti, santim santim ölçtü. Yapı ruhsatı burada. Tamamen bana ait bir yer ve burayı şu anda sadece Arnavutköy Belediyesi değil özel yapı denetim firması denetliyor' dedi.Candaroğlu, 'Hadımköy Sanayi Sitesi Kelebek Matbaa'yı düşük bedelle sattığımızı söylüyor. Bu arsanın bedelini biz belirlemiyoruz. SPK lisanslı değerli firmaları belirliyor. Raporunu hazırlar, rakamını ortaya koyar. Kaldı ki burayı temizleyen biziz. Ne fiyatı belirleyen biziz, ne de alıcı seçme yetkisi olan biziz. Değerleme şirketinin 248 milyon 65 bin TL bedel biçtiği bir gayrimenkul burası. Biz burayı 275 milyona satıyoruz. Hani 186 milyon kamuyu zarar etti diyor ya. Biz burada firmanın belirlediği değerin 27 milyon TL üzerinde kar ettirerek satışımızı yapıyoruz.Bizim dönemimizde 5 defa, bizden önce 2 defa satışa çıkmış bir yer burası. Bizler kurumumuzu vatandaşımızı kar ettirecek tüm projelerimizi hayata tek tek geçiriyoruz. Bizi bir yandan kaçak yerleri yıkmamakla itham ediyor. O da yalan. Diğer taraftan İmrahor'da kaçak yapıların yıkıldığıyla alakalı bizi eleştiriyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bunca deprem gerçeği varken, bu kadar canımız yanmışken ben kaçakla mücadele etmeyeceğim de ne yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Özgür Özel niçin Arnavutköy'ü seçti. Bunun birçok sebebi var. Bir tanesi bir metrekare bile asfalt dökemediğiniz Arnavutköy'de asfalt üretim tesisi kuran belediyemiz var. Elektrikli ve ücretsiz otobüslerimiz, borçsuz bir belediye, 18 ayda 90 eseri ilçeye kazandıran bir Arnavutköy Belediyesi var' ifadelerini kullandı.