Ankara'da kentsel iflas! İnşaat alanı kaderine terk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Portaş A.Ş., Susuz Mahallesi'nde iki bloktan oluşan bir konut projesi başlatmıştı. Proje kapsamında daire sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, henüz inşaat başlamadan 3.5 milyon TL peşin ödeme alındı.Ancak aradan geçen sürede şantiyede hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 2022 yılında ihalesi yapılan ve 2025 Nisan ayında teslim edileceği açıklanan projenin inşaatı, 2024 yazı itibarıyla tamamen durdu.Projeyi üstlenen Portaş'ın, inşaatı Karabey İnşaat adlı firmaya devrettiği belirtiliyor. Karabey firması bir blokta kaba inşaatı 10 kata kadar tamamlamış, diğerinde ise 6 kata kadar ilerlemiş durumda iken, yaklaşık 400 milyon TL'lik hak ediş alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle, şantiyedeki vinçlerini sökerek çalışmayı durdurdu. O tarihten bu yana ise inşaat alanı kaderine terk edilmiş durumda.