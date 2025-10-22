CHP’de panik haftası! Mutlak butlana karşı ’23 Ekim’ önlemi

CHP'de şaibeli kurultay davasına yönelik tedirginlik bir kez daha zirve yaptı.İddiaların üzerine gidip iç soruşturma başlatmak yerine, mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için mücadele eden parti yönetimi, 24 Ekim'deki kritik duruşmadan bir kez daha 'erteleme' kararı çıkmasını umut ediyor.Dava kapsamındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan partililere yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihraç dalgası başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm tepkilere rağmen yine mahkeme sonucunu beklemeden tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.Cuma günkü mahkemeyi sonuçsuz bırakabilmek için CHP'de bu kez yarın PM toplantısı yapılacak. Söz konusu toplantıda 39. Olağan Kurultay tarihinin netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Yeni bir ön alma girişimine daha hazırlanan CHP yönetimi, mahkemeden ihtiyati tedbir ya da mutlak butlan kararı çıkması halinde, kendi belirledikleri tarihte olağan kurultayın bir an önce yapılmasını sağlayarak yeniden partinin başına geçmeyi hedefliyor.Parti içi muhalefet ise mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti lideri sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzaların 'hükümsüz' hale geleceğini, dolayısıyla alınan kararların da boşa düşeceğini savunuyor.Bu kapsamda kurultay tarihinin yeni gelecek olan yönetimin inisiyatifinde olacağı iddia ediliyor.Göreve geldiği ilk günden bu yana parti içi muhalefete yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürüten CHP yönetimi, daha ilk senesini tamamlamadan 400'ü aşkın partiliyi disipline sevk etmişti.Son dönemde de Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş başta olmak üzere birçok CHP'li arka arkaya partiden ihraç edildi.Bir diğer muhalif partili Berhan Şimşek ise CHP yönetiminin, kendisi de dahil olmak üzere disiplin süreci devam eden 60'ın üzerinde ismi mahkeme günü genel merkeze savunma vermeye çağırdığını duyurdu.