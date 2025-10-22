Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

Android telefonların çoğunda arka LED flaş, el feneri olarak kullanılabiliyor. Ancak bu ışığın parlaklığını doğrudan ayarlama özelliği her telefonda bulunmuyor. Özellikle Google’ın kendi Pixel telefonlarında, el fenerinin gücünü değiştirmek için üçüncü parti bir uygulama kullanmak gerekiyor. Bu durum, birçok kullanıcı için fazladan bir zahmet anlamına geliyor. Hatta çoğu kullanıcı, bu tür uygulamaların varlığından haberdar bile olmadığı için fenerin yoğunluğunu değiştiremiyor.Google, gelecekteki bir Android sürümüyle nihayet bu sorunu çözmeye hazırlanıyor. Pixel telefon kullanıcıları, yakında Hızlı Ayarlar menüsünden el fenerlerinin gücünü doğrudan ayarlayabilecekler. Artık fener simgesi sadece bir açma-kapama düğmesi olmayacak. Bunun yerine, genişletilebilir bir yapıya kavuşarak ışık yoğunluğunu kontrol etmeyi sağlayan bir kaydırıcı (slider) sunacak.Bu özelliğin ilk test sürümlerinde (2508 Android Canary) oldukça basit bir tasarımı vardı. Ancak Google, şimdi bu arayüzü çok daha dikkat çekici bir görsel güncellemeyle yeniliyor. En son 2510 Android Canary sürümünde, “El Feneri Gücü” ayarı için yeni bir tasarım ortaya çıktı. Bu yeni arayüz, dikey bir kaydırıcıya sahip ve görsel olarak gerçek bir feneri andırıyor.Kullanıcı, kaydırıcıyı en alttan (kapalı) en üste (tam parlaklık) doğru sürüklediğinde, artan yoğunluğu görselleştirmek için bir ışık hüzmesini temsil eden bir yay genişliyor. Bu değişiklik, özelliğin çalışma şeklinde bir yenilik getirmiyor; tamamen kullanıcı arayüzüyle ilgili görsel bir güncelleme. Yeni dikey tasarım bazı kullanıcılara yatay tasarıma göre daha az hassas hissettirse de, önceki tasarımla aynı parlaklık ayar aralığını sunuyor.Bu yeni tasarım ve özelliğin halen test aşamasında olduğunu belirtmek gerek. Özelliğin kararlı sürümle tüm kullanıcılara ulaşmasının ise gelecek Mart ayında yayınlanması beklenen Android 16 QPR3 güncellemesini bulması bekleniyor.