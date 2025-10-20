Trump’tan Zelensky’ye Sert Çıkış: “Donbas’ı Ver, Yoksa Yok Olursun”

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.Trump, bu kritik görüşme sırasında Zelensky'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın bitmesi için öne sürdüğü şartları kabul etmesini istedi.Financial Times'ın haberine göre toplantıya dair bilgi sahibi kaynaklar, görüşmenin birçok kez “bağırış çağırışa” dönüştüğünü ve Trump'ın sık sık küfrettiğini bildirdi.ABD Başkanı'nın, Ukrayna cephesine ait haritaları masadan fırlatarak,“Bu kırmızı çizgi neresiyse bilmiyorum, orada hiç bulunmadım. Bu haritayı görmekten bıktım.”dediği aktarıldı.Trump'ın, Putin'in bir gün önce kendisine söylediklerini neredeyse kelimesi kelimesine tekrarladığı, Ukrayna'ya Donbas bölgesini Rusya'ya bırakması yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.Avrupalı bir yetkiliye göre Trump,“Putin bana bu bir savaş değil, özel operasyon dedi. Anlaşma yapmazsan seni yok eder.”ifadelerini kullandı.Zelensky, görüşmeye ABD'den Tomahawk seyir füzeleri talep etmek için gelmişti. Ancak Trump bu isteği reddetti.Bu tavır, Washington'daki Ukrayna destekçileri arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.Trump'ın toplantıda Rus ekonomisinin “çok iyi durumda olduğunu” söylediği de belirtildi.Oysa kısa süre önce yaptığı açıklamalarda Putin'e,“Ekonomin çökecek, masaya otur.”diye seslenmişti.Bu çelişki, Trump'ın son dönemde Moskova'ya karşı yumuşayan tutumuna işaret ediyor.Putin'den ‘Küçük Tavizli' Yeni TeklifKremlin, Trump'a Donbas'ın tamamının Rusya'ya bırakılması karşılığında Kherson ve Zaporijya bölgelerinin küçük bir kısmını Ukrayna'ya bırakmayı içeren yeni bir öneri sundu.Ancak bu öneri, Kiev tarafından “kabul edilemez” olarak değerlendirildi.Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko,“Donbas'ı savaşmadan vermek, Ukrayna toplumu için imkansız. Putin'in amacı toprak değil, bizi içeriden parçalamak.”dedi.Trump'ın Putin'in söylemlerini tekrarlaması, Avrupa'daki müttefiklerde de hayal kırıklığı yarattı.Avrupa kaynakları,“Zelensky toplantıdan çok olumsuz ayrıldı. Artık umut değil, sadece soğukkanlı planlama var.”yorumunda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da bir araya geleceklerini açıkladı.Trump, görüşmenin “iki hafta içinde” gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.