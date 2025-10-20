İşçiye maaş yok ama gezmeye para çok! CHP'li başkan 10 günde 3 ülke gezecek

Bünyesinde görev yapan işçi ve memurların maaş ve sosyal denge tazminatlarını zamanında ödemediği için sık sık eylemlere sahne olan CHP’li Karabağlar Belediyesinden ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten bir haber geldi. İşçilere para yok diyen CHP’li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay 10 günlük yurtdışı gezisine gitti.

İşçi maaşları ile memurların sosyal denge tazimatlarını zamanında ödemediği için sık sık işçilerin protestolarının hedefi haline gelen CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'dan skandal denilebilecek bir adım geldi. Aybaşı geldiğinde işçilere 'kasada para yok' diyen Helil İnay Kınay'ın 10 gün sürecek yurtdışı temasları 30 Ekim'de sona erecek.Kınay, İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 6 gün sürecek Çin Şanghay programına katılmak üzere önceki gece İstanbul'a gitti. Kınay, oradan da gece saatlerinde Çin'e hareket etti.Kınay'ın yurtdışı seyahatleri Çin ile sınırlı kalmayacak. Kınay 26 Ekim'de Şanghay'dan yurda dönecek. Kınay, hiç İzmir'e uğramadan İstanbul üzerinden İsviçre'nin Basel kentine geçecek. Buradan da Fransa'nın Strasbourg karayolu ile kentine hareket edecek. Kınay'ın burada Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Çalıştay'ına katılacak. Kınay, toplam 10 gün sürecek yurtdışı seyahatinin ardından 30 Ekim'de kente geri dönecek.CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, belediye başkanlığını yaptığı ilçe, Ege Bölgesi sınırları içinde yer almasına rağmen geçtiğimiz aylarda meclis üyelerini ikna etmiş Karabağlar Belediyesi'ni İç Anadolu Belediyeler Birliğine de üye yapmıştı. Kınay'ın birlikle yurt dışı seyahatine çıkması kulislerde 'Başkan Kınay'ın niye İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olduğu anlaşıldı' yorumlarına neden oldu.