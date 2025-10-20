  • USD: 41,79 - 41,86
Gören inanamadı! Cebinden piton çıktı

Konya'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Emniyet güçlerinin asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden yavru piton çıktı.

Ekleme: 20.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:03 / Editör: Fehmi Öztürk
Konya'da emniyet güçlerinin asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan yavru pitona el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım” denildi.

