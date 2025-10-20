Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Körfez Turu: Ana Gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, yarın başlayacak Körfez turu kapsamında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan üç ülkeyi ziyaret edecek.Ziyaretin ana gündem maddesi, Gazze'deki insani durum ve ateşkes sürecinin korunması olacak. Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının devamlılığı büyük önem taşırken, Erdoğan'ın temaslarında bu sürece destek ve yardımların koordinasyonu ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt olacak. Erdoğan burada, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek.Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkese destek konuları ele alınacak. Ayrıca Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar'a geçecek.Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı, bölgesel gelişmeler ve Gazze'deki son durum üzerine görüş alışverişinde bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından Katar'a destek ziyareti gerçekleştirmişti. Bu yeni ziyaretin, iki ülke arasındaki dayanışmayı pekiştirmesi bekleniyor.Körfez turunun son durağı Umman olacak. Erdoğan, burada Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek.Görüşmede, ekonomik iş birliği, savunma sanayii, enerji projeleri ve yatırım fırsatları ele alınacak. Ayrıca bölgesel gelişmeler ve Gazze'deki süreç de masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun, sadece diplomatik değil, ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.Ziyaret kapsamında savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında stratejik iş birliği adımlarının atılması hedefleniyor.Türkiye'nin bölgedeki diplomatik etkinliğini artırmayı amaçlayan bu temasların, Gazze'de barışın tesisine yönelik girişimlere de katkı sağlaması öngörülüyor.