CHP İçin Kritik Günler!

CHP'de, 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay gündemden düşmüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun az farkla kaybettiği ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in göreve geldiği kurultay, “para karşılığı oy kullandırma” ve “delege transferi” iddialarıyla mahkemelik olmuştu.Parti kulislerinde büyük gerginliğe neden olan davada, 24 Ekim'de yapılacak duruşma öncesi CHP Genel Merkezi'nde alarm seviyesi yükseldi.Edinilen bilgilere göre, genel merkez yönetimi duruşma günü için milletvekillerine “Ankara'dan ayrılmayın” talimatı verdi. İl başkanlarının da tıpkı 15 Eylül'deki duruşmada olduğu gibi aynı gün parti binasında toplanması bekleniyor.İç muhalefet kanadı da davayı yakından takip ederken, duruşma sonucuna ilişkin dört farklı ihtimal ön plana çıkıyor.Mahkemenin kurultayın iptali talebini reddetmesi durumunda, mevcut parti yönetimi görevine sorunsuz şekilde devam edecek.Bir diğer olasılık ise davanın ileriki bir tarihe ertelenmesi. Bu iki senaryo, genel merkez tarafından en olumlu sonuçlar olarak görülüyor.Parti yönetimini en fazla endişelendiren senaryolardan biri, mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi.Bu durumda, Özgür Özel'in genel başkan sıfatıyla bugüne kadar attığı tüm imzalar ve aldığı kararlar hükümsüz hale gelecek.Söz konusu kararın çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa dönme olasılığı da doğacak.Bir diğer kritik ihtimal ise mahkemenin mevcut yönetime “ihtiyati tedbir” kararı alarak “çağrı heyeti” atanması.Bu durumda Özgür Özel ve ekibi görevlerinden tedbiren uzaklaştırılacak, çağrı heyeti ise partiyi yeni kurultaya taşımakla görevlendirilecek.Parti içinde gerilim sürerken, Özgür Özel yönetiminin, davada adı geçen veya süreci sorgulayan isimlere yönelik ihraç operasyonu yürüttüğü iddia ediliyor.Gazetecilerden örgüt temsilcilerine kadar birçok ismin partiden uzaklaştırıldığı, kongre süreciyle birlikte muhalif kanadın sistematik olarak tasfiye edildiği belirtiliyor.Parti yönetiminin hedefi, kongre takviminin sonunda örgütün en az yarısında “değişim”i kalıcı hale getirmek olarak ifade ediliyor.24 Ekim'deki duruşmada “mutlak butlan” kararının çıkmaması durumunda ise, parti içi muhalefetin CHP içindeki etkisini büyük ölçüde kaybedebileceği değerlendiriliyor.