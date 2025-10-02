Altın Rekor Sonrası Yatay Seviyede!

Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, ABD hükümetinin kapanması ve özel sektör istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla, rekor seviyelere ulaşmıştı. Bugün ise altın yatay bir seyir izliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatları; jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile yön buluyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük ölçekli finansal aktörler için güvenli liman olma özelliğini koruyan altının bugünkü alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Rekor seviyelere ulaşan sarı metal, haftanın dördüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Külçe altın, sabah saatlerinde 3.860 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons altın ve gram altın ne kadar? İşte 2 Ekim 2025 güncel altın fiyatları!Alış: 5.168,3890Satış: 5.169,1110Alış: 3.866,18Satış: 3.866,94Alış: 8.269,4200Satış: 8.451,5000Alış: 33.076,8300Satış: 33.700,8600Alış: 34.428,00Satış: 34.705,00Alış: 16.490,08Satış: 16.905,64Alış: 33.083,55Satış: 33.707,88Alış: 35.058,14Satış: 35.939,43Alış: 2.906,06Satış: 3.960,54Alış: 4.817,85Satış: 5.037,71Alış: 85.748,00Satış: 86.561,00