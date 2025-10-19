Çocuklar Gazze İçin Söyledi!

Üsküdar'da Türk Müziği İlkokulu'nda akademik eğitimin yanı sıra musiki ve geleneksel sanatlar alanında usta öğretmenler tarafından çalıştırılan öğrenciler, Gazze yararına konser düzenlediler ve konserden elde edilen tüm geliri Gazze'ye bağışladı.

Türkiye'de müzik eğitimine yepyeni bir soluk getiren ve ülkenin ilk Türk Müziği İlkokulu ünvanını alan Palet Türk Müziği İlkokulu öğrencileri, okullarında Gazze'ye destek amaçlı bir konser düzenlediler. Okul öğrencilerinin oluşturduğu Kazasker Mustafa İzzet Efendi Müzik Topluluğu, Türk müziğinin birbirinden değerli eserlerini, küçük yaşlarına rağmen çok güzel icra etti ve müzikseverlerin beğenisini topladı.Konsere gelen müzikseverler, biletleri Gazze yararına satın aldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi Müzik Topluluğu öğrencileri, konserde omuzlarına Filistin kefiyeleri takarak görsel bir şölenle farkındalık oluşturdu.