Can Holding soruşturmasında 2. dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Can Holding' soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi.Aralarında daha önce ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi.Elde edilen verilerden, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu değerlendirildi.Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü soruşturma detayları arasındaki yerini aldı.Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi.Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.Devam eden soruşturma çerçevesinde eklenen rapor ve yeni deliller ışığında örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.Ev hapsi kararı verilen Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası'nın Büyük Üstadı ve Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, ve Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan operasyonda, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Diğer 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.