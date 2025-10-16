Soykırımcı Ateşle Oynuyor! Katillerden Yeni Plan...

Gazze Şeridi 733 gün sonra gelen ateşkesin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışırken soykırımcı İsrail rejimi bir kez daha ateşkesi sarsıyor. 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım Türkiye'nin de yoğun çabalarıyla 9 Ekim 2025'te varılan ateşkesle durdu.Anlaşma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu 20 maddelik planın ilk aşaması devreye sokuldu. Buna göre Hamas elindeki 20 İsrailli rehineyi teslim etti ve İsrail tarafı da 2 bin Filistinli esiri serbest bıraktı.İlk aşama kapsamında Hamas ayrıca İsrailli rehinelere ait olan 28 cesedi de teslim edecek. Bunlardan 8'i İsrail'e gönderildi. Hamas geri kalan cesetlerin de aranmasına devam edileceğini ve önümüzdeki günlerde teslim edileceklerini duyurdu.Ancak siyonist İsrail, cesetlerin hepsinin iade edilmediği bahanesiyle ateşkes anlaşmasını birçok alanda ihlal etmeye başladı. İşte İsrail işgalci güçlerinin son günlerde yaptığı ihlaller:İsrail, işgal askerlerine yaklaştıkları bahanesiyle Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Önceki gün 7 Filistinliyi öldürdüler. Wafa Haber Ajansı'na göre evlerine bakmak isteyen kişilere yapılan drone saldırısında da 4 kişi öldü.Refah Sınır Kapısı'nı yine kapattılar. Dün açılacağı açıklandı. Buradan yardımların giriş yapması gerekiyor. Ancak İsrail basınına göre, Gazze'deki Refah Sınır Kapısı 'lojistik sebeplerle' yine açılmayacak. İsrail ayrıca ateşkese rağmen Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'nın Gazze'ye yardım göndermesine izin vermiyor.Hamas'ın cesetlerin tamamını teslim etmesi zaman alacak, çünkü İsrail bombaları Gazze'nin yüzde 90'ını tamamen yıktı. Halihazırda enkaz altında 10 binden fazla Filistinli var. İsrailli askerlerin cesetlerinin de nerede oldukları bilinmiyor.Birçok hastaneye hâlâ tıbbi malzemeler gitmedi.Gazze'yi karıştırmak isteyen İsrail, silahlandırdığı çeteleri devreye soktu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her fırsatta 'Hamas silahsızlanmayı kabul etmezse, kıyamet kopacak' tehditlerine devam ediyor.İsrail geçmişte yaptığı gibi ateşkesi bozmak için yeni bahanelere sarılırken Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ise umut ve endişeyi bir arada yaşıyor.Han Yunus kenti başta olmak üzere güneydeki bölgelerde pazarlar iki gündür yeniden kurulurken, Gazze'nin kuzeyinde çadırlarda kalan çok sayıda Filistinli, hâlâ temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamadıklarını söylüyor.'Anadolu'dan Gazze'ye' Platformu Başkan Yardımcısı aktivist Ayçin Kantoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 'İlk Söz Gazze' konulu konuşma yaptı. Gazze'de yaşanan soykırım hasarının boyutlarının belli olmadığını belirten Kantoğlu, 'Hasarın boyutlarını aşağı yukarı biz biliyoruz ama henüz fotoğraflanmış, belgelenmiş değil.Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Tunus'ta tanışma fırsatı buldum. Bir açıklama yaptı, dedi ki 'Gerçek soykırım, ölüm rakamları 700 bini buldu. Bunun 450 bini çocuk, 380 bini 3 yaşın altında' dedi. Ölüler dirileri konuşmaya çağırıyor' ifadelerini kullandı.Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail tarafı da ellerindeki Filistinlilerin naaşlarının bazılarını Hamas'a iade etmeye başladı. Dün İsrail 45 Filistinlinin naaşını teslim etti.Al Jazeera'daki habere göre, teslim alınan naaşlardan bazılarının elleri ve kollarının bağlı olduğu görüldü. Bunun esirlerin infaz edildiğinin kanıtı olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail tarafı, kendilerine verilen İsrailli rehine cesetlerinden birinin İsrailli olmadığını öne sürdü.Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in iki yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık tehlikesinin halen sürdüğünü açıkladı. Açıklamada İsrail'in insani yardımları kısıtlaması hakkında, 'açlığı bir soykırım aracı olarak kullanmaya devam ettiği' kaydedildi.Filistin'in Gazze dışındaki bölgelerinde de baskılar sürüyor. İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te başından darp edilen 57 yaşındaki Filistinli adam hayatını kaybetti.Uluslararası kuruluşlardan Gazze'deki patlamamış mühimmatların 'son derece ciddi riskler oluşturduğu' uyarısı geldi.Mayın temizleme ve anti-personel mayın kurbanlarına yardım konusunda uzmanlaşmış bir sivil toplum kuruluşu olan HI'nin Filistin Direktörü Anne- Claire Yash, savaşın patlak vermesinden bu yana Gazze'ye yaklaşık 70 bin ton patlayıcı atıldığını söyledi.