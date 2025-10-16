Osman Gökçek CHP’nin seçim oyununu ifşa etti!

Gökçek, CHP’nin hem rüşvet hem de sahtekarlıkla anıldığını ifade ederek, “CHP hem rüşvete batmış hem de sahtekârlığı görüyorsunuz. Orada gidiyor çiziyor, milletin hakkına giriyor. Hiç utanmıyor musunuz? Bunlar seçim dönemlerinde de aynı şeyi yapıyordu. Sandıklarda, müşahitlerde defalarca bu tür olaylara şahit olduk.” dedi.‘BUNLAR HER TÜRLÜ ORTAMDA GÖTÜRMEYİ ADET EDİNMİŞ’Gökçek, geçmişte yaşanan seçimlerde de benzer usulsüzlüklerin görüldüğünü belirterek, Melih Gökçek’in başkanlık döneminde CHP’nin bin oyu kaydırmaya çalıştığını hatırlatarak, “O dönemde yakalandılar, ‘hata olmuş’ dediler. Hata dedikleri bin oydu. CHP seçim sandıklarında müthiş oy çalar, çok net söylüyorum.” ifadelerini kullandı.CHP’nin her fırsatta benzer yöntemlere başvurduğunu savunan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Sandıkta götüreni de var, belediye başkanıyken götüreni de, milletvekiliyken götüreni de var. Bunlar her türlü ortamda götürmeyi adet edinmişler. O yüzden biz AK Parti olarak her sandığı sıkı takip ediyoruz.”