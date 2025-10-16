Kurumsal raporlar skandalları ortaya döktü! CHP'li Antalya Büyükşehir'den özel şirketlere milyarlar aktarılmış

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan makine ve araç bakım biriminin 2023-2024 yılları için 38 bin adet işlem yapması hedefi konulurken iki yıl boyunca hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönem içinde ihale yoluyla hizmet alımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, otobüs bakım ve onarımı işi için Yusuf Yadoğlu'nun 3 ayrı şirketine yaklaşık 1,4 milyar TL ödedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Performans Raporu'nda kurum bünyesindeki şube müdürlüğüne bir yıl 17 milyon TL kaynak kullanımı öngörüldüğü bilgisine yer veriliyor.Birçok belediye ise makine ve araç bakım-onarım işlerini kendi bünyesinde yaparak milyarlarca lira tasarruf sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, mevzuat gereği kurum bünyesindeki iş makinesi ev araçların bakım ve onarımını yapmakla görevli. Ancak bu konuda hedefler konulmasına rağmen, Kepez-Duraliler Mahallesi'nde Karaman Çayı'nın kıyısındaki ek hizmet binasında yer alan ilgili birimin 2023 ve 2024 yıllarında hiçbir işlem yapmadığı ortaya çıktı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı Performans Programı Raporu'nda yer alan erişime açık verilere göre yıl içinde 38.200, 2024 yılı için ise 38 bin araç ve iş makinesi bakım onarımı işlemi yapılması hedefi konulduğu görülüyor. Bu işlemler için harcanması planlanan tahmini bütçe ise 17 milyon 590 bin TL (2024) olarak belirlenmiş. Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Performans Raporu'na bakıldığında ise 2023 ve 2024 yılı için hedeflenen araç ve iş makinesi bakım ve onarım hedefinin gerçekleşme oranının sıfır (0) olduğu görülüyor. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı için de araç bakım ve onarımı için sadece 57 işlem yapılacağını ve bu işlemler için 160 milyon TL harcanabileceğini öngörmüş. Bir önceki yıl 38 bin düzeyinde olan işlem hedefi neredeyse sıfıra inmiş.Kurum bünyesinde bulunan ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Makine İkmal, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü 2 yıl boyunca hiçbir işlem yapmazken, aynı dönemde belediyenin otobüs bakım onarımı için Yusuf Yadoğlu'nun şirketine yüzlerce milyon liralık ihale verdiği görülüyor. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'ta yer alan erişime açık verilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi iş insanı Yusuf Yadoğlu'na ait YST Otomotiv Tur. İnş. San. AŞ'ne 2024 ve 2025 yıllarında toplam 1 milyar 255 milyon 560 bin TL tutarında otobüs bakım ve onarımı ihalesi verdiği görülüyor.Ancak Yadoğlu'nun şirketlerine verilen 'otobüs bakım onarım' ihaleleri bununla da sınırlı değil. Yusuf Yadoğlu'na ait bir başka şirketi olan Beydağ Temizlik, 2 Ocak 2024 tarihli sözleşmeye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 47 milyon 550 bin TL'lik 'bakım onarım' ihalesi almış. Yine Yadoğlu'na ait Hanzade Kurumsal şirketinin otobüs bakım ve onarımı işi için 10 Ağustos 2023 tarihinde aldığı ihalenin tutarı 99 milyon TL.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yalnızca otobüs bakım ve onarımı işi için hizmet alımı yoluyla Yusuf Yadoğlu'nun şirketlerine ödediği para 1 milyar 402 milyon 110 bin TL'yi buluyor. Belediye bünyesinde aynı hizmeti vermek üzere kurulmuş olan şube müdürlüğüne yılda 17 milyon TL'lik kaynak öngörülürken, özel şirkete milyarların aktarılması dikkat çekiyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik denetimler ve yargı süreçlerinin ardından makine ve araç bakımı konusunda yeni bir daire başkanlığı kurulması, mevcuttaki şube müdürlüğünün de bu daire başkanlığına bağlanması için adım atılmıştı. 13 Ekim 2025 toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine sunulan teklifte, bazı birimlerinin adının değiştirilmesi ve yeni birim kurulması önerileri yer alıyor. Meclis gündeminin 70. Maddesinde yer alan teklifin bugün yapılacak oturumda oylanması ya da ilgili komisyona havale edilerek önümüzdeki meclis oturumda görüşülecek.Mevcutta bakım ve onarımla görevli Şube Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları ise özetle şöyle sıralanıyor: 'Belediyenin makine parkına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü atölyelerinde, şantiye vb. alanlarda veya yerinde bakım - onarım işlerini yürütür. Daire Başkanlığının makine parkına kayıtlı araç ve iş makinelerinin maliyetlerini çıkarıp kayıtlara geçirtir ve maliyet hesaplarını irdeler. Fenni Muayenelerinin ve Zorunlu Trafik Sigortası işlemlerinin yapılmasını sağlar. Daire Başkanlığı makine parkına kayıtlı olup kaza yapan araçların onarımlarını takip eder.'