Kara para soruşturması CHP'ye uzandı! O döviz bürolarından servet çıktı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda 5 Kasım Pazar günü İstanbul Laleli'de açtırılarak 50 milyon dolar taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna kara para soruşturmasında Mali Polis baskın yaptı.Operasyonda 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan toplam 4 milyar 808 milyon lira değerinde 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş çıktı.Kara para soruşturması, İBB'nin kayıp paraları ve CHP'nin kurultayında valizlerle dağıtılan kaynağı belirsiz para soruşturmasına uzandı. Mali Polis, ofis gibi kullanılan gizli depolarda ele geçirilen 'emanetçi' kasalardaki paraların kaynağını araştırıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet' soruşturmasında Muharrem Dağ'a ait olduğu belirlenen bir şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurtdışına çıkardığı tespit edildi.50 şüphelinin yakalandığı operasyonda şebekenin yasadışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi olduğu belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmaya, şebekenin kara parayı akladığı, yurtdışına gönderdiği İstanbul Laleli'deki adı kurultay sürecinde geçen döviz büroları da girdi.4 döviz bürosunda bulunan 9 çelik kasaya da el konuldu. CHP'nin 5-6 Kasım 2023'te yapılan kurultayında hafta sonu açtırıldığı öne sürülen döviz bürolarındaki kasalarda, 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.Emanete bırakıldığı düşünülen para miktarının toplam 4 milyar 808 milyon lira olduğu belirtildi. Taç ve Servet isimli döviz bürolarının gizli depo olarak kullandıkları ofislerdeki para kasalarının, emanetçi kasası olduğu iddia edildi.Döviz bürolarında 5 milyar liraya yakın ele geçirilen döviz ve kıymetli madenlerin kim tarafından emanet olarak bırakıldığıyla ilgili soruşturma genişletildi. İBB'nin kayıp paraları ile kurultayda dağıtılan paraların da burada emanete bırakıldığı iddiaları üzerine soruşturma genişletildi.Gazeteci Tolgahan Erdoğan, kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla, 5 Kasım Pazar günü Laleli'de açtırılan 4 tane döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemişti.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan CHP'li Tolgahan Erdoğan, 'Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli MOBESE kameralarını izlemeye davet ediyorum' demişti.Taç Döviz - Ats Gold - Karadeniz Döviz - Servet Döviz'in hangi belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını da soran Erdoğan, 'Genellikle döviz büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur' demişti.