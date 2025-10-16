Japonlar bunu da yaptı! Parmağınızı bile kıpırdatmadan duş almak artık mümkün...

Japonya’da Science isimli şirket tarafından geliştirilen 'İnsan Yıkama Makinesi' ilk kez ülkedeki bir fuarda sergilendi. Makine, insanın cildindeki kiri 'mikroskobik kabarcıklar' sayesinde temizlediğini, bu nedenle kendinizi ovmanıza gerek olmadığını savunuyor. Hatta içindeyken film bile izlenebiliyor…

Japonlar, bu kez geliştirdikleri farklı bir cihazla gündemde… Science isimli teknoloji şirketi tarafından tasarlanan İnsan Yıkama Makinesi, ülkedeki bir fuarda ilk kez tanıtıldı. Şirket yetkilileri, kapsül şeklindeki bu cihazın kabarcık teknolojisi sayesinde vücudu sabunlama ve ovma gereği olmadan tamamen temizleyebildiğini savunuyor.Kapsülün kullanım aşamaları ise şu şekilde:Kullanıcının içine oturmasıyla kapak kapanıyor, makine otomatik olarak suyla doluyor. Ardından ‘mikroskobik kabarcıklar' kullanarak temizleme işlemi başlatılıyor. İşlem bittiğinde ise otomatik durulama sistemi devreye giriyor. Cihaz böylelikle kendinizi sabunlayıp ovmanıza gerek kalmadığını savunuyor.Şirket cihazın sadece temizlikle sınırlı kalmadığını, içine yerleştiren projeksiyon sayesinde kullanıcıların banyo yaparken film veya doğa görüntülerini seyredebileceğini aktarıyor.The Sun'ın haberine göre Science şirketi, söz konusu cihazın gelecek yıllarda Japonya'daki otel ve spa merkezlerinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Cihazın fiyatı ise henüz net olarak açıklanmasa da, lüks bir otomobil değerinde olabileceği belirtildi.