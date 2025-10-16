  • USD: 41,76 - 41,84
Gazze'de ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi katil İsrail'i saf dışı bıraktı

ABD basını Katar'da gizemli villadaki tarihi müzakerelerin perde arkasına ulaştı. Türkiye sayesinde Hamas ile ABD yüz yüze görüştü. Bu temas İsrail'i saf dışı bıraktı, ardından ateşkes kararı alındı.

Ekleme: 16.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 13 Ekim 2025 gecesi gerçekleştirilen ve Gazze'de 2 yıldır süren soykırımı sonlandıran ateşkesin onaylandığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

ABD merkezli Axios sitesinde tarihe geçen diplomasi gecesinin detayları aktarıldı... İşte haberden öne çıkan ayrıntılar:

BÜTÜN OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Parmak iziyle korunan bir villada, gece yarısı... Masada dört Hamas lideri, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı General Hasan Mahmud, Katar temsilcileri ve ABD'yi temsilen Trump'ın özel danışmanları Steve Witkoff ile Jared Kushner. Gazze katliamını bitiren o görüşme, Axios'un deyimiyle 'bütün oyunu değiştirdi'.

Bu adım ABD'nin 1997'den beri 'terör örgütü' saydığı Hamas'la ilk kez böyle bir doğrudan hat kurması nedeniyle eşi görülmemiş bir girişimdi.

Bu, Trump'ın doğrudan izniyle gerçekleşen ilk yüz yüze Hamas görüşmesiydi. Axios'un haberine göre, bu görüşme Gazze'deki savaşı fiilen bitiren 'final sahnesi' oldu.

ABD SÖZ VERDİ

Saat 22.47'de başlayan toplantı, sadece 45 dakika sürdü. Ama dünya siyaseti için bir ömür değerindeydi.

Hamas liderleri endişeliydi: 'Rehineleri bırakınca İsrail tekrar vurmaz mı?' Witkoff cevapladı: 'Başkan Trump söz verdi.

Bu kez ateşkesin arkasında Amerika var.' Masa, aslında üç istihbarat gücü tarafından örülmüştü. Katar, haftalardır Hamas liderlerini ikna etmeye çalışıyordu.

Türkiye, görüşmenin güvenliğini ve gizliliğini üstlendi. Mısır ise diplomatik sahneyi hazırlayan ev sahibi oldu. Axios'un ifadesiyle, bu görüşme 'Katar'ın sabrı, Türkiye'nin koordinasyonu ve Trump'ın kararlılığıyla' şekillendi.