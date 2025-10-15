Promosyon Savaşları! Bankalar Kızıştı...

Milyonlarca emekli ocakta yapılacak zammı beklerken, bankaların promosyon rekabetinde çıta, ek ödemelerle 32 bin liraya kadar yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre temmuz, ağustos ve eylülde toplam enflasyon yüzde 7.5 oldu.Merkez Bankası'nın yüzde 29 olan tahmin aralığının üst bandının gerçekleşmesi halinde emeklilerin ocak zammı yüzde 10.56 olacak. Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar yükseldi. Promosyonlardan emeklilerle birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor.Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.Daha yüksek emekli maaşı promosyon ücreti almak ya da başka avantajlardan yararlanmak için banka değişikliğine gidebilirsiniz. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan aylığını taşımak isteyenler, cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabilir.Bu durumda emekli maaşı promosyonu tamamen bozulmaz; sizden yalnızca kalan taahhüt süresi kadar ödeme yapmanız istenir. Ardından emekli maaşınızı taşıyabilir ve yeni bankanızdan promosyon alabilirsiniz. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda.Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan maaşı taşımak için cayma bedelini tamamen ödemek gerekir. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor. Toplam emekli promosyonu 7.200 TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, cayma bedeli 4 bin 800 lira olarak hesaplanır.Ekim ayında en cömert teklif, ek koşullarla birlikte 32 bin TL'ye ulaşan Albaraka'dan geldi. Banka, 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, 25 bin TL'ye varan temel promosyona ek olarak 7 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı sunuyor.Bu ödüller; 2 otomatik fatura talimatı, bankaya yeni emekli müşterisi yönlendirme ve kredi kartı harcama hedefleriyle kazanılabiliyor.: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.: 31.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor. 0 - 9.999 TL maaş alana 8.500 TL, 10.000-14.999 TL alana 13.500 TL, 15.000- 19.999 TL alana 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 20.000 TL promosyon dağıtıyor.