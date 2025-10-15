O Uygulamaya TV Özelliği Geliyor!

Instagram, video içeriği erişimini genişletmek amacıyla Instagram TV uygulaması fikrini araştırıyor. Platformun CEO'su Adam Mosseri, kullanıcı davranışlarının artık televizyonlara kaydığını belirterek, bu yönde bir adım atmayı düşündüklerini açıkladı. Bu stratejik hamle, özellikle platformun en popüler özelliklerinden biri olan Reels videolarını büyük ekranlara taşıyarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.nEDENMosseri'ye göre, eğer kullanıcıların içerik tüketimi televizyonlara doğru ilerliyorsa, Instagram'ın da bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Bu nedenle şirket, tüm ilgili cihazlarda etkileyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak, Mosseri, bu adımı daha önce atmadıkları için pişmanlık duyduğunu da dile getirdi. Çünkü video içeriği, özellikle TikTok ile rekabet nedeniyle Instagram'ın ana odağında bulunuyor.Geliştirilmesi düşünülen bu uygulama, mevcut Instagram video içeriklerine odaklanacak. Şirket, canlı spor yayınları veya özel Hollywood içerikleri için lisans almayı planlamıyor. Bunun yerine, mevcut kısa dikey formatlı videoların televizyonda iyi çalışabileceğine inanıyorlar. Ayrıca, uygulamanın kullanıcı deneyimini büyük ekrana uyarlamak zorluklar içeriyor. Dikey videoların yatay ekrana adaptasyonu ve YouTube gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek de diğer zorluklar arasında bulunuyor.Bu yeni uygulama, yalnızca kullanıcı erişimini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda reklam verenler için de büyük ekranlarda video içeriği üzerinden reklam yayınlama fırsatları yaratacak. Şirket şu an için resmi bir çıkış tarihi vermedi. Proje, şimdilik sadece keşif aşamasında. Eğer bu adımı atarlarsa, Instagram TV uygulaması popüler akıllı TV platformlarında yerini alabilir. Böylece platformun küresel video gücünü pekiştirebilir.