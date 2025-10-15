Netanyahu'dan Kirli Planlar! Çeteler Devrede...

İngiliz merkezli BBC'nin haberine göre, Gazze Şehri'nde Hamas güvenlik güçleri ile bölgenin en etkili İsrail yanlısı çeteleri arasında çıkan çatışmalarda en az 32 kişi hayatını kaybetti. BBC, bu olayın İsrail'in büyük operasyonlarının sona ermesinden bu yana yaşanan en kanlı iç hesaplaşma olduğunu duyurdu.BBC'ye göre, Hamas güçleri, Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva semtinde İsrail yanlısı çeteye mensup silahlı kişilerle çatışmaya girdi.Görgü tanıkları, çatışmaların Ürdün Hastanesi yakınlarında yoğunlaştığını ve bölgedeki yüzlerce ailenin panik içinde evlerini terk ettiğini belirtti.Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede 'düzeni yeniden tesis etmek için operasyon yürüttüğünü' bildirdi.Bakanlık, sekiz mensubunun 'bir milis tarafından düzenlenen silahlı saldırıda' öldüğünü duyurdu.İngiliz merkezli BBC, Hamas'ın açıklamasında 'direnişin çerçevesi dışında kalan her türlü silahlı faaliyete karşı sert tedbir alınacağı' ifadesine yer verildiğini aktardı.Hamas yönetimi uzun yıllardır İsrail yanlısı çetelerle sorun yaşıyor. BBC'nin bildirdiğine göre, iki taraf geçmişte de benzer silahlı çatışmalara girmişti.Bu kez çatışmaların, Hamas güçlerinin İsrail yanlısı çetelerin sığındığı bir binayı boşaltmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bundan 4 ay önce X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 'Güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de Hamas karşıtı çeteleri harekete geçirdik. Bunlar İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor' demişti.BBC, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Hamas'ın, İsrail birliklerinin çekildiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak için yaklaşık 7 bin güvenlik mensubunu göreve çağırdığını aktardı.