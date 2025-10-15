Meteoroloji Uyardı! Karadeniz'e Sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 17°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutlu°C, 25°CParçalı ve az bulutlu°C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 28°CParçalı ve az bulutlu°C, 28°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı ve az bulutlu°C, 21°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 22°CParçalı bulutlu°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu°C, 20°CParçalı ve az bulutlu°C, 17°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.°C, 23°CAz bulutlu ve açık°C, 25°CAz bulutlu ve açık°C, 22°CAz bulutlu ve açık°C, 23°CAz bulutlu ve açık