'Her An Vatandaşın Yanında Olacaksınız!' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.Her birinize cenabı mevladan üstün başarılar niyaz ediyorum.Öncelikle şu hususu altını çizerek ifade etmek isterim, 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve emniyet içinde yaşaması devlet olarak bizim önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor.783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir.Yarın sizler şahsımı, yani cumhurbaşkanını temsilen görev üstleneceksiniz. Vatandaşın sorunlarına çözüm arayacak, yakından ilgileneceksiniz. Kapınız kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız.Bu işi dört duvar arasına hapsolup, mesai saatlerine bağlı kalarak yerine getiremezsiniz.Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız.İlerde inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz. Milletimiz ve devletimizin için çok kritik görevler üstleneceksiniz.Bu aziz milletin hayır duasına mazhar olmak istiyorsanız, kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız.Dünya son 20 yılda hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu değişim en yoğun alanı da dijital gelişim oldu. Dijital teknolojilerin önemi gözardı edilemeyecek boyuta ulaştı. Dijital yeniliklerin topluma yönelik etkilerini asgari seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri alıyoruz.Sosyal medya platformları idareci ile vatandaşın arasını güçlendirmek için elbette ki önemlidir.Mülki idari amirlerimizin bu platformları en doğru biçimde kullanmaları bizim için değerlidir. Vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbalini öne çıkartan idarecilere tolerans yoktur.Hizmetlerin, verilen emeğin tanımıtı yapılacaksa bile insanların mahremiyetine saygı gösterilmelidir.