Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i Tedirgin Etti! ' Bedeli Ağır Olur '

Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de varılan ateşkes anlaşması hakkında 'Türkiye, ABD ve diğer ülkeler bu ateşkesin korunması konusunda kararlı. Yeniden soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını aslında İsrail de biliyor. Biz bunu her fırsatta açıkça ifade ediyoruz.' demişti.i24News kanalının haberinde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Soykırım yeniden başlarsa sonuçları ağır olur' uyarısında bulundu' ifadeleriyle yer verdi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e sert bir uyarıda bulunduğu ve yeni imzalanan Gazze ateşkesinin sürdürülmesi için Türkiye'nin kararlı olduğu bildirildi.i24News'a göre, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Gazze'de kilit arabulucu ve yeniden inşa ortağı olarak konumlandırma çabasının bir göstergesi.Haberde, ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'i yüksek sesle eleştirmeye devam ettiği belirtildi.Jerusalem Post gazetesi de Gazze ateşkesinden, Gazze'nin yeniden inşasına, Filistin devletinin birçok ülke tarafından tanınmasına kadar Başkan Erdoğan'ın konu hakkındaki açıklamalarına geniş yer ayırdı.Haberde Başkan Erdoğan'ın Gazze ateşkesi açıklamaları şu şekilde verildi: 'İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda kötü bir sicili var. Bu bizi daha temkinli ve titiz olmaya zorluyor. Türkiye, ABD ve diğer ülkeler bu ateşkesi korumaya kararlı. Eğer bu tekrar soykırıma dönüşürse, İsrail sonuçlarının ağır olacağını biliyor.'Jerusalem Post, Ankara'nın Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasında kilit oyuncu olarak ortaya çıktığını bildirdi.Habere göre Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını en sert şekilde eleştiren ülkelerden biri. Jerusalem Post, Ankara'nın Gazze'deki rolünün son zamanlarda giderek arttığının altını çizdi.Walla haber sitesi ise, Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatma ihtimaline karşın uyarılarını sürdürdüğü belirtildi.Haberde Başkan Erdoğan'ın 'Soykırım tekrarlanırsa, İsrail bunun sonuçlarının ağır olacağını biliyor.' ifadelerine yer verildi.Öte yandan, İsrail basınında Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK/SDG'ye yönelik çağrısı da rahatsızlığa neden oldu. Başkan Erdoğan, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması yönünde çağrıda bulunarak, 'SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır.' ifadelerini kullanmıştı.Maariv gazetesi, Başkan Erdoğan'ın PKK/SDG'ye yönelik çağrısını 'İsrail'in ezeli rakibi kuzey sınırını karıştırıyor: Suriye ordusunu yeniden kurmak için çalışıyor' başlığıyla verdi.Haberde, Başkan Erdoğan'ın terör örgütü PKK/SDG'ye yönelik sert söylemini artırdığı belirtildi. Ayrıca Şam yönetiminin Suriye'nin kuzeydoğusunda kontrolü yeniden ele geçirmek için harekete geçtiği de belirtildi.Maariv, bütün bu gelişmelerin bölgesel dengeyi değiştiren hamleler olduğunu vurguladı.