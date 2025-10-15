Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası akaryakıt tabelalarında güncellemeye gidilerek, cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına indirim yapılması planlanıyor.Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.Böylece İstanbul'da benzinin 51,18 liraya, Ankara'da 52,03 liraya, İzmir'de 52,35 liraya düşmesi bekleniyor.Benzin: 52,18 TLMotorin: 53,27 TLLPG: 27,71 TLBenzin: 53,03 TLMotorin: 54,29 TLLPG: 27,60 TLBenzin: 53,35 TLMotorin: 54,61 TLLPG: 27,53 TL