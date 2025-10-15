11.Yargı Paket İle Beraber LGBT'ye Dur Denecek!

1 Ekim 2025 tarihinde Meclis'te yeni yasama yılı başladı.Bu kapsamda uzun süredir gündemde olan 11. Yargı Paketi'nin TBMM'ye geleceği tarih de merak konusu oldu.8 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'ne dair Adalet Bakanlığıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek 'Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız.' bilgisini verdi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtlarken 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışma taslağını milletvekillerine gönderdiklerini belirterek, 'Orada, bizim çalışmalarımızda 3 önemli husus öne çıkıyor. Birincisi toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler.' ifadeleri kullandı.Meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemelerin yer alacağı bilinen paket taslağından 9. madde, kamuoyuna yansıdı.Bu kapsamda toplum ahlakına ve aile yapısına olumsuz etki edecek konuların da pakete dahil edildiği ortaya çıktı.Paketin 9. maddesinde; 'Hayasızca Hareketler' başlığı altında teşhircilik, alenen ilişki ve ahlaka aykırı durumları özendiren durumlar için hapis cezası isteniyor.İlgili maddelerde şu ifadelere yer veriliyor:'Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.-Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.-Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir.