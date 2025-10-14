Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirvede tarihi imzalar atıldı. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'de barış için niyet belgesine imza attı. Belgenin imzalanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, 'Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı' dedi.Trump sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben 'Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere baktığınızda kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.Daha sonra arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir niyet belgesi imzaladı.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, imzalar sonrası açıklamalarda bulundu.'Filistinlilerin bağımsız bir devlet ile İsraillilerle yan yana yaşamaya hakkı var' diyen Sisi, 'Mısır'ın Gazze'nin yeniden yapılandırılması toplantısına ev sahipliği yapacağını söyledi.Trump ise Gazze'de yıllar süren savaşın bittiğini belirterek, 'Şimdi Gazze'nin yeniden yapılandırılması başlayacak' dedi. Erdoğan'a teşekkür eden Trump, 'Erdoğan ile en başından beri iyi bir ilişkimiz var. Ne zaman ihtiyacım olsa Erdoğan orada' ifadelerini kullandı. Bugünün Ortadoğu'nun da ötesinde dünya tarihi için anıtsal bir gün olduğunu dile getiren Trump, 'Üçüncü dünya savaşı Ortadoğu'dan çıkmayacak' dedi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ABD Başkanı Trump'ı bir kez daha Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriyorum' dedi. Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da barışa katkılarından dolayı teşekkür etti.Türkiye, Mısır, ABD ve Katar'ın imza attığı niyet belgesinin içeriği şu şekilde:'Irk, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin, herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hayallerini gerçekleştirebileceği bir bölge olması için hoşgörü, haysiyet ve fırsat eşitliği arıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayanan, bölgede barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşindeyiz. Bu ruhla, Gazze Şeridi'nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasındaki dostane ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası uygulamak ve sürdürmek için birlikte çalışarak, gelecek nesillerin barış içinde birlikte gelişebileceği ilham verici temeller atmayı taahhüt ediyoruz. Kalıcı bir barışın geleceğine bağlıyız'