Kadına Yerde Sürükledi!

Fatih'te bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere çevrede bulunan şahısların olayı fark etmelerine rağmen müdahale etmedikleri de görüldü.

Ekleme: 14.10.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:08 / Editör: Erhan Şimşek
Öfkeli adam, kadını darbederek yerde sürükledi.

DARBELERİN ETKİSİYLE YERE YIĞILDI

Aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılan kadını, adam bir süre daha sürükledi daha sonra kendine getirmeye çalıştı.

Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken ikili, olay yerinden uzaklaştı.

MÜDAHALE ETMEDEN UZAKLAŞTILAR

Şiddet anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, çevrede bulunan başka bir kadın ve adamın olayı fark etmelerine rağmen müdahale etmeden uzaklaştıkları anlar da yer aldı.