Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Eroldu, yapılan araştırmaların Türkiye'de elektrikli araç talebi konusunda halkın büyük bir bölümünün henüz istekli olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Bu durumun arkasında ise özellikle yüksek fiyatlar ve şarj altyapısıyla ilgili endişeler yatıyor.Yapılan araştırmaların sonuçları oldukça net. Tüketicilerin yalnızca yüzde 17'lik bir kısmı elektrikli veya hibrit bir araç satın almayı düşünürken, yüzde 83 gibi ezici bir çoğunluk bu teknolojiye hala mesafeli yaklaşıyor. Bu nedenle, sektördeki dönüşüm hedeflerine rağmen halkın bu konudaki tereddütleri, pazarın geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.Tüketicilerin en büyük endişesi: Fiyat ve şarj altyapısıVatandaşların elektrikli araçlardan uzak durmasının temelinde iki ana neden öne çıkıyor. Bunlardan ilki, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla oldukça yüksek kalan satış fiyatları. İkinci ve en önemli endişe ise şarj altyapısının yetersizliği. Çünkü sürücüler, uzun yolda şarj istasyonu bulamama ve menzil kaygısı yaşama korkusu taşıyor.Otomotiv endüstrisi, 2030 yılına kadar satılan araçların yüzde 35'inin elektrikli olmasını hedefliyor. Ancak mevcut tüketici talebi bu hedefin oldukça gerisinde kalıyor. Ayrıca Cengiz Eroldu, bu farkın kapanması için hem devlet desteğinin hem de şarj altyapısına yapılacak yatırımların kritik olduğunu vurguluyor. Bu süreçte içten yanmalı motorların önemini koruyacağını da ekliyor.