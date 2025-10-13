Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller 'Filistin'i tanı' pankartı açtı

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında esir takası devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv'e indi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. Netanyahu ile birlikte Knesset'e ulaşan Trump Meclis Hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur, büyük ve güzel bir gün, yeni bir başlangıç" notunu yazdı. Trump'ın konuşması sırasında İsrail Meclisi protesto ile birbirine girdi. İki milletvekili "Filistin'i tanı" pankartı açtı ve derdest edildi.

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında esir takası devam ederken ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv'e indi. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. Trump, Tel Aviv'deki karşılamanın ardından İsrail Parlamentosu'nda konuşma yaparken Filistin protestosu ile karşı karşıya kaldı.Donald Trump'ın konuşması, büyük bir kargaşanın ardından hızla salondan dışarı atılan bir protestocu tarafından bölündü.İddiaya göre İsrailli milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif'i, Trump'ın konuşması sırasında Knesset'ten sürükleyerek çıkardılar ve bazı İsrailli milletvekilleri onlara 'teröristler' diye bağırmaya başladı.Vekillerin savaşa karşı çıkan ve ilk günden itibaren rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşması isteyen çok az sayıdaki milletvekilinden olduğu bildirildi.Protestocunun zorla salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına geri dönen Trump, salondakilere 'Çok etkiliydi!' dedi.Trump'ı Netanyahu ve Herzog karşıladı.Gazze'de esir takası yapılırken İsrail'in Tel Aviv kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın silüeti ve 'Teşekkür Ederiz' yazısı sahile döşendi.ABD Başkanlık uçağı Air Force One, Tel Aviv'e inerken Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino X hesabından sahildeki yazının videosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:Ben Gurion Havalimanı kontrol kulesinin Trump'ı karşılayarak, ziyaretinin 'bu dönemde İsrail için derin anlam taşıdığını' söyledi.Netanyahu'nun ofisinden yapılan bir kayıtta, kulenin devamında 'Dostluğunuz ve uluslarımız arasındaki kopmaz bağ için teşekkür ederim. Tanrı Amerika'yı, Tanrı İsrail'i ve halklarımız arasındaki dostluğu korusun.' ifadelerine yer verildi.Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine imza atan Trump şu ifadeleri kullandı: