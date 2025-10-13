Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan Mısır'da aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki Gazze zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf verdi. Trump'ın fotoğraf çekilirken basın mensuplarına “Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.” dediği öğrenildi.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen 'Barış Zirvesi' başladı.Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen 'Barış Zirvesi' başladı. Zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yer aldığı 30 kadar lider katılırken, Gazze'deki ateşkesin tarafları olan Hamas ve İsrail katılmadı.Trump'tan Erdoğan'a: Bu adam çok çetinZirve öncesi ABD Başkanı Trump, toplantıya katılan liderleri tek tek selamlayıp fotoğraf çekildi.Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf verdi.Fotoğraf çekilirken Trump'ın basın mensuplarına, “Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.” dediği öğrenildi.Liderler daha sonra aile fotoğrafı çekilecek.