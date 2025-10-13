Batı Şeria'da sessiz soykırım! Hedef Hamas değil Filistin’i yok etmek

Hamas'ı bahane ederek Gazze Şeridi'nde iki yıldır katliamlar yapan soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de benzer bir barbarlık yapıyor.Gazze'de ateşkesin sessizliği ve belirsiz bir huzur yaşanırken İsrail ordusu ve işgalci Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da sessiz soykırım uygulamaya devam ediyor.İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde 67 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak ağır yaraladı.Filistin resmi ajansı WAFA ile yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine zorla girerek arama yaptı, ev eşyalarına zarar verdi ve en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında, Hamas hareketiyle yapılması beklenen esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması muhtemel kişilerin evlerine baskınlar düzenledi.İsrail güçleri aileleri fotoğraf çekmemeleri, Filistin bayrakları asmamaları, serbest bırakılan esirler için tören ve kutlama düzenlememeleri ve direniş hareketine ya da Gazze'ye övgüde bulunmamaları yönünde tehdit etti.Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yürüttükleri saldırılarda, Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağacını kökünden söktü.Saldırgan İsrailliler, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına İbranice semboller çizdi.Gazze'deki soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırıları sonucu en az 1051 Filistinli öldü, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı.Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1600'ü çocuk 20 binden fazla kişi de gözaltına alındı.