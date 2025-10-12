Uyuşturucu Kullanan Oğluna Acımadı!
Gaziosmanpaşa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi yerde sürükleyerek kaldırım taşıyla darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tartışan şahısların baba-oğul oldukları öğrenildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
DAKİKALARCA YERDE SÜRÜKLEDİ
Kavga sırasında taraflardan biri tartıştığı kişiyi dakikalarca yerde sürükledi.
Ardından da elindeki kaldırım taşıyla yerdeki kişinin bacaklarına vurmaya başladı.
KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.
Kavga anları ve taraflardan birinin yerde sürüklenerek, kaldırım taşıyla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
UYUŞTURUCU KULLANAN OĞLUNA SALDIRDI
İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan genç sık sık evden kaçtı.
Baba oğlunun tedavisi için tüm imkanlarını kullandı ancak genç yeniden evden ayrıldı.
Durumu öğrenen baba, caddede karşılaştığı oğluna saldırdı.
BABA OĞULU ÇEVREDEKİLER AYIRDI
Oğlunu yerde sürükleyen baba, kaldırım taşıyla bacaklarına vurdu.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
