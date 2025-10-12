Gençler Taksim Camii'nde Buluştu!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gençleri bir araya getiren etkinliklerine devam ediyor.Bu kapsamda İstanbul'da unutulmaz bir sabah yaşandı.Ortaokullu, liseli ve üniversiteli 1500'e yakın genç, Taksim Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.Sabahın erken saatlerinde omuz omuza saf tutan gençler, namazın ardından tekbirlerle, salavatlarla cami avlusunu adeta bir manevi atmosferle doldurdu.İstanbul'un gül bahçesi olması duasıyla, Peygamber Efendimiz ve Mus'ab bin Umeyr hazretlerinin hayrına dualar edildi.Gençlerin coşkusu ve samimiyetiyle Taksim Camii, bu sabah bambaşka bir ruhla yankılandı.