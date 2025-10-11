İsrail medyasından dikkat çeken analiz! 'Türkiye savunma gücü artırıyor'

İsrail merkezli Mako gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızılelma, operasyonel kabiliyete her geçen gün daha da yaklaşıyor.Baykar tarafından üretilen ve yeni nesil KAAN savaş uçağıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanan Kızılelma, geçtiğimiz haftalarda yerli mühimmatlarla bir dizi başarılı uçuş testi gerçekleştirdi.Haberde, Eylül ayı sonu ve Ekim başında yapılan testlerde uçağın, kara hedeflerini hassas biçimde vurmak üzere geliştirilen hava-yer bombalarını taşıdığı belirtildi. Bu sürecin, ileride yapılacak gerçek mühimmatlı testlerin ön hazırlığı olduğu ifade edildi.Yeni KAAN savaş uçağıyla birlikte çalışmak üzere tasarlanan bu insansız hava aracı, Türk Hava Kuvvetleri tarafından insanlı uçaklarla koordinasyon içinde kullanılacak; silah taşıyacak ve hassas vuruşlar gerçekleştirecek.Mako gazetesinde, bu proje başarıyla tamamlandığında Türkiye'nin hem beşinci nesil insanlı savaş uçağı hem de gizli (stealth) insansız hava aracı geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına gireceği ve şu ana kadar benzer bir kabiliyete yalnızca ABD ve Avustralya'nın yaklaşabildiği vurgulandı.Bu gelişmenin Ankara'nın özellikle F-35 programından çıkarılmasının ardından güvenlikte tam bağımsızlık hedefinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Haberde ayrıca, 'ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dâhil olmasının önünü açabilir' ifadeleri yer aldı.İsrail gazetesine göre, Türkiye sadece havada değil, denizde de savunma gücünü artırıyor.Tamamen yerli imkânlarla geliştirilen GÖKSUR deniz hava savunma sistemi, Karadeniz açıklarında yapılan ilk gerçek mühimmatlı atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.Haberde, sistemin modern tehditlerle özellikle seyir füzeleri ve dronlarla mücadele etmek için tasarlandığı ve bu başarıyla Türkiye'nin hava savunmasında olgunluk ve bağımsızlık düzeyini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.Sistemi geliştiren ASELSAN'ın açıklamasına da yer verildi. Şirket Başkanı, 'Bu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin savunma katmanlarını inşa etmede ve Batı sistemlerinin tedarikinde uygulanan kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin bağımsızlığını güçlendirmede önemli bir adımdır. Bu başarı, denizlerdeki caydırıcılığımızı artırıyor ve Türkiye'nin gelişmiş sistemleri kendi başına geliştirebileceğini kanıtlıyor.' dedi.Mako gazetesine göre, GÖKSUR sisteminin gemileri füze, dron ve savaş uçağı saldırılarına karşı koruyacak şekilde tasarlandığı ve Türk Donanması'nın çok katmanlı savunma mimarisinin kilit bileşeni olacağı belirtildi.