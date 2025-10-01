Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yağmur sezonu ile birlikte şehirde görülen yılanların sayısı artarken, görevli ekiplerin yılda 30 binden fazla yılan yakaladığı bildirildi. Bangkok itfaiyesinde görevli Phinyo Pukphinyo, 'Yağmur mevsiminde istasyonumuz günde on ila yirmi vaka ile ilgileniyor. Ortalama olarak Bangkok genelinde her gün yüz elli vaka olabiliyor. Yılda toplam otuz bine, hatta kırk bine ulaşıyoruz' dedi.Görev sırasında birçok kez yılanlar tarafından ısırıldığını belirten Pukphinyo, yakalanan yılanları öldürmek yerine doğaya bıraktıklarını belirterek, 'İşimle alakalı birçok kişi ‘Neden öldürmedin, tehlikeli' diyor. Ama ben yıllardır bu işi yapıyorum ve yılanların doğadaki rolünü biliyorum. Bu yüzden işimi onlara öfkelenmeden, sakin şekilde yapıyorum. Yakalanan yılanlar daha sonra şehrin dışında doğaya salınıyor' ifadelerinde bulundu.Tayland'da kobra ve kral kobra gibi zehirli türlerin yanı sıra ağ yılanı, Burma pitonu ve altın ağaç yılanı gibi zehirsiz türler de bulunuyor. İstatistiklere göre, Bangkok'ta yakalanan yılanların yaklaşık yüzde 70'ini pitonlar oluşturuyor. Zehirsiz türler ölümcül olmamakla birlikte, büyük boyutları ve boğucu davranışları nedeniyle ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Tayland Ulusal Sağlık Güvenliği Ofisi verilerine göre, ülkede her yıl ortalama 26 kişi yılan sokması nedeniyle hayatını kaybediyor.Taylandlı vatandaşlar, yılan vakası durumlarında özel çağrı hattına ihbarda bulunurken, bazı vatandaşlar ise yılanları kendileri yakalıyor. Bangkoklu Owat Owattrakul, son iki yılda evinde beş kez yılan gördüğünü söyleyerek, 'Başta ailem çok korktu ama sonra alıştık çünkü sık sık oldu ve eve giren saldırgan değillerdi' dedi.Başka bir kent sakini Chaiwat Patthong, ise çok sayıda kedisinin kaybolduğunu belirterek, 'Yaklaşık 20 kedim kayboldu ve onları yılanların yediğini düşünüyorum. Arka tarafta terk edilmiş bir ev var, orada yılan yuvası bulunuyor. Ancak gidip bakmaya korkuyorum' ifadelerini kullandı.