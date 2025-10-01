TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı, 2025 yılında yüzde 19,2 oldu.Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 19,4'ünün, kadınların yüzde 18,8'inin yapay zeka kullandığı görüldü.Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla yüzde 39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 30 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu.Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2025 yılında yüzde 7,5 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 9,6'sının ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,1'inin herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığı görüldü. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 idi.Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde; 2025 yılında girişimlerin en fazla yüzde 46,5 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi. Bunu, yüzde 41,1 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla kullanım, yüzde 41 ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 40 ile işletme süreçleri ve yönetim organizasyonu amacıyla kullanım takip etti. Muhasebe, kontrol veya finans yönetimi amacıyla yapay zeka kullanımı yüzde 3,7, bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği amacıyla yapay zeka kullanımı yüzde 22,6, lojistik faaliyetler amacıyla yapay zeka kullanımı ise yüzde 13,6 oldu.Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde; 2025 yılında yapay zeka kullanma oranının en fazla yüzde 36,1 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 22,8 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 17,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 2,2 ilkokul mezunu bireyler takip etti. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde ise, ilkokul mezunları ve bir okul bitirmeyenler arasında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda yapay zeka kullandığı, ilköğretim veya ortaokul, lise veya mesleki lise ile yükseköğretim mezunlarında kadınların kullanım oranının erkeklerin üzerinde olduğu görüldü.Yapay zeka kullanmadığını beyan eden bireylerin kullanmama nedenleri incelendiğinde; en yüksek oranın yüzde 63,3 ile yapay zekaya ihtiyaç duymama gerekçesinin olduğu görüldü. Bunu, yüzde 18,7 ile yapay zekanın nasıl kullanılacağını bilmemek, yüzde 12,4 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmamak ve yüzde 5,5 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ile ilgili endişeleri izledi.