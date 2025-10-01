Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasa dönemi resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeye dikkat çekti.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.