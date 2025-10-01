Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasa dönemi resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeye dikkat çekti.Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.