Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz." dedi.

Ekleme: 1.10.2025 - 20:19 Güncelleme: 1.10.2025 - 20:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yeni yasa dönemi resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen ABD'ye yapılan ödemeye dikkat çekti.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye değinerek, "ABD Başkanı Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Ne olacağını takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.