CHP'liler Çıldıracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayakta Alkışlandı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı başladı.TBMM'de yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören, Atatürk Anıtı'nda düzenlendi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.Akabinde ise Meclis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.Salona TBMM başkanvekili Celal Adan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayakta karşılandı.Mecliste bulunan milletvekillerini selamlayan Erdoğan, dakikalarca alkışlandı.Burada konuşma bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze hakkında önemli mesajlar verdi.Erdoğan, konuşmasının ardından DEM, MHP ve İYİ Parti liderleriyle tokalaştı.Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın ilk olarak DEM Parti sıraları ile el sıkışması dikkat çekti.CHP, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlar ile partinin kongrelerine ilişkin yargı müdahalesine tepki olarak özel oturuma katılmama kararı vermişti.Bu doğrultuda CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamadı ve konuşmasını dinlemedi.Diğer yandan CHP'nin Meclis açılış boykotu kararını, TBMM'de vekilleri bulunan TİP ve EMEP'in desteklediği bildirildi.